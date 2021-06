I 2016 blev de ældre på Holbækhus afløst af flygtninge. Nu bliver Holbækhus måske bygget om til ungdomsboliger. Foto: Agner Ahm

Stor ejendom i spil til ungdomsboliger

Holbæk - 14. juni 2021 kl. 14:00 Af Agner Ahm

Flygtningene skal ud af Holbækhus, og så skal ejendommen på hjørnet af Tidemandsvej og Smithsvej i Holbæk bygges om til ungdomsboliger.

Det bliver formentlig konsekvensen, hvis Holbæk Kommunalbestyrelse på onsdag godkender, at Holbækhus sættes til salg.

Den markante hvide bygning fungerede som plejecenter frem til 2016, hvor de sidste ældre på Holbækhus flyttede over på det nye plejecenter på Samsøvej. I stedet blev Holbækhus bopæl for flygtninge.

Men nu har Holbæk Kommune fået en henvendelse fra en investor, som gerne vil købe ejendommen. Investoren vil modernisere og bygge ejendommen om til ungdomsboliger.

Det synes administrationen er en god idé. I dagsordenen til politikerne noteres det, at »en ny anvendelse vil tilføre bymidten nyt liv og kan blive et aktiv for byen«.

Det fremgår desuden, at bygningen ikke udnyttes fuldt ud i dag:

43 flygtninge skal ud Der bor for tiden 43 flygtninge på Holbækhus - 29 enlige og fem familier. Desuden har Idrætsforeningen Ryttergården fitness-træning i nogle lokaler tre gange om ugen.

Hvis kommunalbestyrelsen siger god for et salg, skal flygtningene genhuses. Og det fremgår af dagsordenen, at arbejdet med genhusningen vil blive sat i gang straks efter en godkendelse af salget. Administrationen »forventer«, at flygtningene bliver genhuset »flere steder i hele Holbæk Kommune«. Og så skal administrationen på jagt efter et nyt sted til IF Ryttergårdens aktiviteter.

Stort årligt underskud Administrationen har endnu et argument for et salg, nemlig at driften af bygningen er dyr - meget dyrere end det, man kan få dækket ind via de 43 flygtninges lovbestemte egenbetaling.

I grove tal koster driften af Holbækhus op mod fire millioner kroner om året, hvor flygtningenes egenbetaler dækker godt en million. Underskuddet er altså op mod tre millioner kroner om året.

Bevaringsværdig Hvis politikerne onsdag siger god for et salg, vil salget foregå på en række betingelser, som køberen må indrette sig efter. Holbækhus er registreret som bevaringsværdig med karakteren 2 på en skala, hvor bundkarateren er 9.

Så kravet til køberen vil være, at der gerne må bygges om. Men der må ikke laves udvendige arbejder, som forringer bevaringsværdien.

Nyt byggeri? Til gengæld vil det måske være muligt at opføre yderligere bygninger på grunden.

Det skal dog ske, så man stadig kan se ind til de nuværende bygninger fra Tidemandsvej og Smithsvej. Og eventuelle nye bygninger skal tilpasse sig omgivelserne i »proportioner og materialer«, skriver administrationen.

Hvis politikerne onsdag siger ja til et salg, vil det ske som et offentligt udbud, så både den konkrete investor og eventuelt andre interesserede kan byde.