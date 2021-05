Stor dreng fængslet for røveri i bybus

Ved hjælp af blandt andet overvågningen i bussen mener politiet, at man nu har fået identificeret røveren som en 17-årig dreng fra Holbæk. Han blev anholdt og lørdag stillet for en dommer i et grundlovsforhør. Politiets materiale var solidt nok til, at dommeren valgte at varetægtsfængsle ham til den 25. maj.