Stop med at spille smart - amputation er et vendepunkt

Svaret er, at det går fint. Hverdagen er på vej tilbage, men Michael Suhr, ved, det er en ny hverdag. Det er slut med at spille smart og tro, alt klares med et fingerknips for en lokalpolitiker i Holbæk og indehaver af Suhrs udvikling og botræning i gislinge.

- Jeg er en utålmodig person, der helst vil have kontrollen. Men jeg skal geare ned og vænne mig til at være Michael på en ny måde. Amputationen var og er et vendepunkt for mig og familien. Det var ikke et spørgsmål om infektion i foden og et underben, men om mit liv, understreger han.

Men den gamle Michaels stædighed hænger ved, og han har holdt sit løfte.

- Jeg sagde, at til jul spankulerer jeg på Ahlgade, og det gør jeg nu en uge efter at have fået protesen. Jeg kan gå på trapper, men bliver træt og må hvile nogle timer. Næste løfte er, at til påske går jeg i shorts uden at blive træt, fastslår Michael Suhr.