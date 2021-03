Malte Dahl (tv.) og Andreas Kjøller er glade for, at der er stoppet for gennemkørsel på Højen. Skiltene med parkeringsforbud var først stillet op samme morgen, hvor billederne blev taget, så derfor er der en del parkerede biler.

Stop for gennemkørsel glæder beboere

Tidligere tiders trafikale kaos på den forholdsvis smalle villavej i Højen i Holbæk er afløst af ro og tryghed for beboerne. Flere tør nu lade deres børn cykle alene på vejen.

Årsagen er, at der siden 1. februar har været spærret for gennemkørende trafik med motoriserede køretøjer. Det klares ved, at der er opsat afspærringer ved Hegnet og Vænget og den nordlige del af Godthaabsvej, som alle støder direkte op til Højen. Desuden er der en afspærring i den nordlige ende af Diget, som mod syd støder op til Højen, altsammen for at undgå, at Højen bruges som smutvej.