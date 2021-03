Deltagerne på Stolegymnastik-holdet glæder sig til at mødes igen. I denne uge tager de hul på gåture og let træning i det fri med deres instruktør, Kirsten Redke. Fotoet her er fra i sommer. Privatfoto.

Stoleholdet går en tur

Gymnastikinstruktør i Holbæk Gymnastikforening Kirsten Redke blev lidt skuffet over udmeldingen fra regeringen i sidste uge. Danskerne må ganske vist dyrke udendørs foreningsidræt igen, men den indendørs idræt og det stolegymnastik hold, hun normalt træner med i foreningshuset på Bispehøjen, må vente. Derfor har hun i denne uge taget hul på et nyt initiativ for de 10 deltagere på holdet.

- Deltagerne er i alderen fra 65 til 90 år. De savner træningen, som betyder meget i hverdagen, både fysisk og mentalt, siger hun og fortsætter: - Det hedder Stolegymnastik-holdet, men jeg siger tit, at det burde hedde Hygge-holdet, for det sociale fylder også utrolig meget. Mange af dem der deltager har mistet deres bedre halvdel og er alene. De savner samværet, de gode grin og den omsorg, vi giver hinanden, når vi mødes, forklarer Kirsten Redke.

Holbæk Gymnastikforening har besluttet, at sæsonen, som normalt slutter i marts måned, i år udvides til den 1. juni, uden beregning. Det giver god mulighed for at få indhentet noget af det forsømte, når der lukkes mere op. Indtil da har Stolegymnastik-holdet så skiftet holdtræningen ud med gåture med god afstand og let træning i det fri.