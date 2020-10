Se billedserie I forsamlingshuset kunne børnene blandt andet lave kartoffeltryk og kastanjedyr. Foto: Mie Neel

Støvlekast og roehakning

Holbæk - 17. oktober 2020 kl. 11:58 Af Palle Mogensen Kontakt redaktionen

HOLBÆK: Der er blevet kastet med hestesko, gået på stylter og hakket roer i efterårsferien i Oplevelsescenter Nyvang ved Holbæk.

Børnefamilierne er strømmet til for at være med til at prøve nogle af de lege, som bedstefar og bedstemor legede dengang.

En af familierne var familien Gøthche fra Holbæk.

Mor Pernille og far Michael fra Holbæk havde taget døtrene Cecilie og Sarah med en tur, og da Nordvestnyt traf dem fredag eftermiddag, var de i gang med at konkurrere i æggeløb.

- Det er første gang, at vi er i Nyvang hele familien. Børnene har jo været her flere gange med skolen og børnehaven, fortæller Pernille Gøthche.

Ud over de ovennævnte aktiviteter var der også mulighed for at både børn og voksne kunne lave kastanjedyr, fiske med bøjede søm, arbejde med kartoffeltryk, lave en træbil, deltage i et kæphesteløb, save puslespil ud, konkurrere i støvlekast og meget, meget andet.

Hakkede roer

Flemming og Lizzie Andersen bor til daglig i Ringsted, men er i denne uge flyttet ind på campingpladsen CampOne Holbæk Fjord i Holbæk sammen med børnebørnene Oliver og William.

Og da vejret viste sig fra sin bedste side, besluttede de at tage en tur til Nyvang for at deltage i ferieaktiviterne.

Fredag eftermiddag stod de på oplevelsescentrets roemark, hvor de to drenge ivrigt havde kastet sig over disciplinen at hakke roer.

- Det er et lidt specielt sted at komme, fordi jeg genkender mange af tingene. Så jeg føler mig lidt som en museumsgenstand, fortalte Flemming Andersen.

Søndag lukker Nyvang ned for sæsonen, og først ved juletid bliver der igen åbnet for aktiviteterne i nogle dage.