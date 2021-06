Den gamle pumpestation i Tempelkrogen Nor - den lille røde bygning i baggrunden - skal gøres tilgængelig for offentligheden og indrettes med plancher, foldere og lignende. Foto: Agner Ahm

Støtte til projekter inden for friluftsliv

Holbæk - 20. juni 2021 kl. 17:10 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen

Friluftsrådet har i denne uge givet tilsagn om støtte på 50.000 kroner til hver af to projekter i Holbæk Kommune. Det er sket i forbindelse med fordelingen af midler fra puljen Udlodningsmidler til Friluftsliv.

På landsplan er der uddelt cirka 11 millioner kroner. Omkring to millioner er gået til 30 projekter i Region Sjælland.

Det ene handler om vådområdet Tempelkrog Nor ved Ågerup. Her skal det tidligere pumpehus gøres tilgængeligt for offentligheden. Det skal indrettes med plancher, foldere og lignende.

De 50.000 kroner skal gå til materialer og ekstern løn.

Der er tre temaer i puljen, og når det gælder Tempelkrog Nor, falder det ind under »Fordybelse i naturen«. Det gælder tilskud til initiativer, der øger målgruppens naturforståelse og engagement i naturen.

Et andet tema er »Flere ud i naturen«, hvor der ydes støtte til lokale initiativer, som skaber støttepunkter, faciliteter, stier og andre fysiske tiltag, der forbedrer muligheden for friluftsliv.

Tilskud til sauna Det tredje tema er »Sammen i naturen«. Her ydes støtte til initiativer, hvor foreninger eller lignende giver flere mennesker mulighed for at bruge naturen i et organiseret fællesskab. Det er i den kategori, Vinterbadeklubben Holbæk har fået 50.000 kroner.

Vinterbadeklubben arbejder med opstart af fælles aktiviteter sauna og vinterbadning ved Holbæk Marina. Midlerne skal konkret gå til saunaen.

Pengene til Udlodningsmidler til Friluftsliv kommer fra en del af overskuddet i Danske Lotteri Spil A/S og et fastsat udbytte fra Det Danske Klasselotteri A/S.

Selv om der nu er uddelt midler, kommer der snart en ny chance. Der er afsat 17 millioner kroner i en ny runde med ansøgningsfrist 1. september. Der kan søges om støtte til projekter inden for de tre nævnte temaer.

Støtte til udsatte grupper Friluftsrådet er på vej med endnu en ansøgningsrunde, hvor der skal uddeles 10 millioner kroner, også fra Udlodningsmidler til Friluftsliv.

Der kan søges til projekter, som kan øge udsatte gruppers trivsel gennem fællesskaber i naturen. Baggrunden er, at coronakrisen har betydet en række udfordringer for især udsatte og ensomme borgere.

Det er et krav for at opnå støtte, at projektet skal være et samarbejde mellem en civilsamfundsorganisation og mindst en anden organisation eller offentlig aktør.