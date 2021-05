Støtte til lokale naturprojekter

Holbæk Kommune afsætter 200.000 kroner til at understøtte lokale projekter, der kan fremme biodiversiteten. Det sker i forbindelse med, at kommunen har tilmeldt sig Miljøministeriets konkurrence »Danmarks vildeste kommune«.

Projektudvalget for udvikling af lokalområderne har tidligere indstillet, at beløbet bevilges fra Udviklingspuljen til lokalområderne.

Klima- og miljøudvalget havde også et andet punkt på dagsordenen om samme projekt. Her var der tale om en drøftelsessag vedrørende engagementet i »Danmarks vildeste kommune«.

Video fra webinar kan ses

Borgerne har allerede vist stor interesse for at deltage i konkurrencen. I april var der et webinar, hvor 70 borgere deltog. Her gav haverådgiver og repræsentant for »Vild med vilje«, Rie Birk Lauridsen gode råd om, hvordan man kan gøre sin egen have og fællesarealer vildere. En timelang video fra webinaret er i denne uge blevet tilgængelig på hjemmesiden holbaek.dk/dkvild, som kommunen har oprettet.