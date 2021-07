Der kan søges om støtte til nedrivning af ældre ejendomme fra før 1960, hvis nedrivningen er begrundet i bygningens dårlige fysiske tilstand. Foto: Peter Andersen

Støtte til istandsættelse eller nedrivning

Holbæk - 12. juli 2021 kl. 16:52 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen

Ejere af ejendomme, der er opført før 1960, kan søge om støtte til landsbyfornyelse. Støtten kan søges til istandsættelse eller nedrivning.

Onsdag den 18. august holder Holbæk Kommune et informationsmøde om mulighederne. Det foregår i Ugerløse Forsamlingshus klokken 18.30-20.00. Det er nødvendigt at tilmelde sig mødet ved at sende en mail til www.holbaek.dk/landsbyfornyelse.

Holbæk Kommune har en pulje med navnet Puljen til Lokal udvikling. Her kan der søges om støtte, fordi kommunen gerne vil medvirke til en positiv udvikling i det åbne land og i byer med færre end 4000 indbyggere.

I år kan kommunen få dækket 80 procent af støtten dækket af statslige midler til landsbyfornyelse, hvilket giver mulighed for at støtte endnu flere projekter.

Derfor opfordrer kommunen private husejere, forsamlingshuse og ejere af nedslidte og skæmmende huse til at søge midler fra puljen.

Udvendig istandsættelse Ejere kan søge om tilskud til udvendig istandsættelse af klimaskærmen - det vil sige tag, facade, vinduer, døre og lignende.

Det er en betingelse, at bygningen er opført før 1960, at den er væsentlig nedslidt og har behov for en ekstraordinær vedligeholdelsesindsats.

Hvis en boligejendom er i en dårlig tilstand, kan der desuden søges om støtte til nedrivning af den. Der kan også søges støtte til nedrivning af private erhvervsbygninger, hvis erhvervet er nedlagt.

Det er et krav, at arbejdet udføres af en momsregistreret håndværker. Man kan altså ikke få støtte til sit eget arbejde.

Forbedret visuel oplevelse Et af Holbæk Kommunes kriterier for at yde støtte til nedrivning er, at projektet skal medføre en forbedret visuel oplevelse i et lokalsamfund eller være synlig fra offentlig befærdet vej.

Projektet skal være en del af et værdifuldt kulturmiljø eller vurderes at have en kulturhistorisk værdi.

Projekter vedrørende istandsættelse af forsamlingshuse og lignende kan tildeles støtte, selv om kravene om synlighed og kulturhistorisk værdi ikke er opfyldt. Det skyldes, at forsamlingshuse og lignende har stor betydning for det det lokale liv.