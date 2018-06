Støtte til både by og natur

Projektudvalget besluttede at bruge en halv million kroner af midlerne til lokal udvikling på et formidlingscenter for Naturpark Åmosen og Istidsruten, og projektudvalget besluttede at anbefale over for økonomiudvalg og kommunalbestyrelse, at der gives økonomisk støtte til attraktive byrum, en grøn bymidte og en bypark i Jyderup.