De lyserøde bluser lyser op i landskabet, når deltagerne samles til »Medusa Walk.« Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Støt kampen mod kvindevold i lyserødt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Støt kampen mod kvindevold i lyserødt

Holbæk - 09. september 2021 kl. 12:50 Af Karina Hansen Kontakt redaktionen

For tredje gang, siden »Medusa Walk« havde sin debut i 2018, er det blevet tid til at trække i traveskoene og støtte »Foreningen Medusas« arbejde for voldsramte kvinder.

Det sker lørdag den 11. september klokken 10, hvor Medusa Walk, som er en fem km lang gåtur, starter ved Foreningen Medusas bopæl på Dommerstien 10 i Holbæk. Ruten slutter på samme adresse.

Foreningen Medusa har eksisteret siden 2009, og består primært af frivillige, som rådgiver og hjælper voldsramte kvinder.

Når Foreningen Medusa vælger at trave for den gode sag, er det både for at samle penge ind til arbejdet, og for at gøre foreningen mere synlig.

Og synlighed har arrangørerne sørget for kan tages helt bogstaveligt.

De har nemlig valgt at udstyre de første 200 tilmeldte kvinder med en lyserød T-shirt, og de første 50 tilmeldte mænd med en lyserød hat.

- Vi oplever stadig at møde mennesker, som ikke kender til os, når vi for eksempel uddeler flyers eller er til stede ved sundhedsdagen. Så det er godt, hvis folk lægger mærke til os, så vi kan få spredt kendskabet, siger Winni Mortensen om de lyserøde beklædningsgenstande.

Winni Mortensen er en af de cirka 30 frivillige, som hjælper og rådgiver de voldsramte kvinder, som henvender sig til foreningen.

Der er tale om 20-30 rådgivninger om måneden, og Winni Mortensen håber, at lørdagens gåtur også kan tiltrække flere frivillige, så der altid er hjælp at hente.

- Det er vigtigt, at folk i den situation har mulighed for at få hjælp, fortæller Winni Mortensen og fortsætter:

- Men det handler også om at få hjælp, før man får brug for et krisecenter.

Deltagergebyret for Medusa Walk er 129 kroner for voksne, mens børn er gratis.

Tilmelding sker ved at skrive fornavn i kommentarfeltet sammen med betalingen på mobilepay 49109.