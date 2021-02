Stjerneskattejagt i centrum

Frem til og med søndag den 21. februar er der skattejagt for børnefamilierne arrangeret af Brorfelde Observatorium og Holbæk Byforum.-Selvom corona har indtaget Danmark, holder vi fast i vores skattejagttradition i vinterferien i Holbæk bymidte, siger eventkoordinator i Holbæk Byforum, Maja Harris Mortensen.

Hun har sammen med observatoriet i Brorfelde arrangeret en stjernejagt med 10 poster i butiksvinduer rundt omkring i centrum. Ved hver post er der udstillet stjerneudstyr fra observatoriet. Der er også et infoskilt, som fortæller om Brorfelde Observatorium og de ting, man kan opleve der.

Sidst men ikke mindst er der i hvert butiksvindue et bogstav, som børnene skal samle for at finde det 'hemmelige' ord.