Stjal værktøj og drikkevarer

Fredag aften mellem klokken 18.45 og 19.45 er en tyv brudt ind i et udhus i Knudskovparken i Holbæk.

Hængelåsen er fjernet, og det gav tyven mulighed for at forsyne sig med lidt af hvert. Byttet inkluderede en hækkeklippper, en rystepudser, to flasker vin og otte dåseøl.