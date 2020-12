Stjal værktøj fra to varebiler

I den ene varebil blev en sidedør brudt op, og her forsynede tyven eller tyvene sig med et bredt udvalg af værktøj af mærket Makita. Det gælder en stiksav, en bajonetsav, en slagnøgle, en vinkelsliber, en rundsav, arbejdstøj, batterier og en lommelygte.

I den anden bil kom tyven ind ved at banke et firkantet hul ind i bagklappen. Også her var der Makita-værktøj at hente. Listen tæller en bajonetsav, to rundsave, en slagnøgle, en popnittemaskine, en slagskruetrækker, en boremaskine, en lader og fire batterier.