Stjal smykker og dameur

To villaer på Halvmånen i Holbæk havde besøg af indbrudstyve på et tidspunkt fra fredag aften til lørdag aften.

I det ene hus blev en terrassedør brudt, og tyven har rodet grundigt rundt. Her er der endnu ikke overblik over, hvad der mangler.

I en anden villa på vejen kom tyven ind ved at bryde et soveværelsevindue op. Her har beboerne anmeldt, at der mangler en guldring, to guldarmbånd og et dameur.