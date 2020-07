Pengeskabet blev stjålet i Holbæk, men fundet i Roskilde. Foto: THOMAS OLSEN

Stjålet pengeskab fundet i anden by

Holbæk - 09. juli 2020 kl. 11:07

Politiet fik onsdag morgen to uafhængige anmeldelser om to forskellige indbrud, som dog er begået i nærheden af hinanden i Holbæk.

Det er gået ud over Region Sjællands psykiatriske klinik på Rosenvænget og et kontor på et bosted på Hybenvang.

Ved indbruddet i bostedet, som er begået i tidsrummet mellem tirsdag klokken 15.30 og onsdag klokken 7.30, blev der stjålet et pengeskab.

Det blev ifølge politiet senere fundet brudt op i nærheden af Roskilde Universitet (RUC) i Roskilde, men der havde ikke været nogen værdier i fra starten, oplyser politiet.

Indbruddet i Psykiatrisk Klinik er sket på et tidspunkt mellem tirsdag klokken 17.30 og onsdag morgen klokken 6.30. Her er der stjålet en Samsung Galaxy S7 Edge telefon, og tyven er formentligt kommet ind via et vindue, for der er fundet jordrester i en vindueskarm.

Politiet er opmærksom på den geografiske og muligt tidsmæssige sammenhæng mellem de to indbrud, men der er ikke grundlag for at sige, at de er udført af samme gerningsmand eller gerningsmænd.