Se billedserie Stina Birthe Tolstrup har arbejdet for store danske firmaer og mærker, ligesom hun har været freelancer. Nu har hun startet sit eget firma. Foto: Thomas Olsen

Stinas designs sælges i England, Australien og USA

Holbæk - 21. oktober 2021 kl. 17:22 Af Christina Quist Kontakt redaktionen

Stina Birthe Tolstrup har blandt andet designet tøj og accessories for en lang række kendte virksomheder og mærker som blandt andre Bestseller, Samsøe Samsøe og Friis & Co.

I februar sidste år besluttede hun dog, at de streger, hun satte, skulle være i hendes eget navn. Derfor etablerede hun virksomheden UpNorthStudio samt brandet Hymness, der især fokuserer på bæredygtige smykker og accessories som tasker, punge og tørklæder.

- Jeg startede lige før den første corona-nedlukning. På grund af nedlukningen blev lanceringen dog ikke til noget. Derfor var det først i august i år, jeg rigtig startede min virksomhed med mit eget brand, som også fik nyt navn. Jeg kan mærke, at det føles helt rigtigt nu, siger Stina Birthe Tolstrup, der også har lavet en del freelance arbejde.

USA vil have tørklæder 40-årige Stina Birthe Tolstrup er uddannet designer og multimediedesigner.

Hun er oprindeligt fra Vipperød, men har boet mange forskellige som for eksempel Hørve, Mårsø, Århus, Herning og Frederiksberg.

For seks år siden flyttede hun og familien til Tølløse. Og det er i kælderen i villaen midt i stationsbyen, at hun designer sine smykker og modetilbehør.

- Jeg har altid drømt om at være selvstændig, selvom jeg ikke helt vidste, hvad det egentlig var. Men jeg har tænkt, jeg skulle forme noget. At det skete nu, handler om, at der var nogle ting, der skulle falde på plads rent mentalt. Det handler om at tro på sig selv, og om at turde. Og så skulle fællesøkonomien også kunne bære det. For indtil videre har jeg ikke udbetalt løn til mig selv, fortæller Stina Birthe Tolstrup, der kickstartede drømmen med penge, hun havde tjent som freelancer.

Ifølge Stina Birthe Tolstrup er hendes virksomhed ikke "kæmpe stor" endnu. I Danmark har hun blandt andet solgt sine designs til home sales, som kan bookes via hendes hjemmeside, hvor det også er muligt at købe hendes ting. Det er dog ikke kun danskerne, der vil have fingrene i hendes designs.

- Det er primært England, Australien og USA, jeg sælger til. I USA sælger jeg flest cashmere tørklæder, mens det er taskerne, der sælger i Australien, fortæller Stina Birthe Tolstrup, hvis designs for eksempel også sælges på den engelske hjemmeside Wolf & Badger, der fokuserer på små designere og bæredygtighed.

Udslæt på armene Netop bæredygtighed er et vigtigt parameter i Stina Birthe Tolstrups arbejde. Hun har således fra begyndelsen ønsket at skabe et brand med bæredygtighed i så mange processer som muligt.

- Jeg har selv astma og allergi. Og jeg har oplevet at sidde med prøver, hvor jeg fik udslæt op og ned af armene. Derfor vælger jeg også samarbejdspartnere til og fra ud fra bæredygtighed. For mig handler det om at tage stilling. Og jeg har valgt at sætte en kurs og en retning for den vej, jeg gerne vil gå i forhold til bæredygtighed. Her er det selvfølgelig også en fordel at være en lille virksomhed, fortæller Stina Birthe Tolstrup, der i sit studie blandt andet har læderprøver liggende, der kan nedbrydes i naturen efter en måned.

Satser på høj kvalitet Naturen er en af de ting, der inspirerer Stina Birthe Tolstrup i hendes arbejde. Andet er spirituelle eller grafiske ting.

- Jeg er meget intuitiv, og jeg kan blive inspireret af mange ting. Det var lidt en udfordring, da jeg startede for mig selv. Hvad er kernen af mig? Hvad vil jeg stå for? Det er stadig en rejse, fortæller designeren, der har valgt at satse på høj kvalitet, mens priserne ligger over middel.

Selvom Stina Birthe Tolstrup altså er kommet rigtig godt fra start som iværksætter, har hun stadig høje ambitioner. Hun drømmer om, at hendes virksomhed vokser sig større, men ikke for enhver pris.

- Jeg skal helt sikkert have et større sortiment. Men det skal komme gradvist og naturligt. Jeg er nødt til at gøre det på min egen måde. Det er vigtigt for mig. Jeg vil hele tiden have mig selv med i det, siger hun.