Stille jubel i idrætsforeningerne

Både Danmarks Idrætsforbund og DGI anbefaler nu, at der kommer gang i de udendørs idrætter, hvor der ikke er fysisk kontakt. Så giver det mening at tale om stille jubel, må det være det, der sker i en række nordvestsjællandske idrætsforeninger netop nu. Der er udsigt til at flere aktiviteter åbner. Langt fra alle. Men nogle. Det lysner så småt.

- De foreninger, der henvender sig til os for at høre, om de må åbne deres udendørs aktiviteter, får hjælp. På foreningernes vegne kontakter vi Sundhedsstyrelsens corona-hotline for at få en afklaring af, hvor vidt og hvordan, det er forsvarligt at åbne for aktiviteten for de enkelte sportsgrene, siger Brian Ahlquist, chef fors Kultur & Fritid i Holbæk Kommune.