Se billedserie Kenneth Adelhardt med en tilfreds kunde, ved et tidligere besøg hos Profil Optik I Jyderup. Foto: Elisa Hauerbach.

Stil-eksperten kigger forbi

Holbæk - 01. september 2020 kl. 20:30 Af Elisa Hauerbach Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Onsdag den 9.september vil den kendte stilekspert, Kenneth Adelhardt, igen gæste Jyderup, når han er hos Profil Optik hele dagen, for at lægge make-up og finde stilrigtige briller til kunderne.

- Kenneth er stylist i topklasse, med hele verden som sin arbejdsplads, ikke mindst vores by, Jyderup. Det bliver dejligt at byde ham velkommen tilbage i butikken, for han er populær blandt personale og kunder. Han huskes ikke kun for sin dygtighed, men bestemt også for sit venlige og jordnære væsen, fortæller Butikschef Tina Raun til avisen.

Hun forklarer, at hun blandt andet tror, at Kenneth Adelhardt er så populær, fordi han formår at se kvinden bag facaden og få den enkeltes allerbedste side frem og understreget med make-up og det rette brillestel, så det samlede resultat understøtter personligheden og fremhæver stilen.

- Da vi, på grund af corona, har været nødt til at lægge ekstra tid imellem aftalerne hos ham, vil jeg hermed opfordre til, at man får booket tid til »make-over« og brilleprøvning, allerede nu, tilføjer butikschefen.

Kenneth Adelhardt vil være til stede hos Profil Optik, der ligger på Skarridsøgade 51 E i Jyderup, i tidsrummet klokken 9.30-17.30.

På dagen vil man i øvrigt kunne se og prøve hele den nye kollektion fra den danske brilleproducent Fleye.

I Profil Optik har man gjort meget ud af at spritte alle de brillestel af, der blev prøvet af kunderne. Nu har man også opgraderet med en rense-maskine, der desinficerer stellene ved hjælp af UV-lys.

- Det tager et par minutter og gør vores hverdag meget lettere, for det er mange brillestel, der bliver prøvet i løbet af en dag. maskinen startes flere gange dagligt, så kunderne hele tiden kan være sikre på at det er rengjorte brillestel, de står med i hånden, når de skal prøve dem, forklarer Tina Raun afslutningsvis.