Sådan kommer stibroen over kanalen i Kanalstræde til at tage sig ud, når den formentlig om nogle måneder er etableret. Det er forslaget fra Per Aarsleff A/S, der er valgt af kommunen.

Stibroen over kanalen nærmer sig

Holbæk - 31. maj 2021 kl. 07:44 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen

Det er måske kun et spørgsmål om uger, før arbejdet med at etablere stibroen over kanalen i Kanalstræde i Holbæk kan begynde. Holbæk Kommune afventer i øjeblikket en afgørelse fra Kystdirektoratet.

Når den forventede tilladelse er i hus, skal det videre arbejde aftales med entreprenørvirksomheden Per Arsleff A/S. Efter et udbud valgte kommunen nemlig kort efter årsskiftet et forslag fra Per Aarsleff. Stibroen anlægges som en forlængelse af havnepromaden på Krags Brygge og videre over kanalen til Blegstræde Hage.

Stibroen vil kunne benyttes af fodgængere og cyklister. Den udføres med et frit spænd på cirka 17 meter. Bredden vil samlet set være 8,8 meter, mens fribredden bliver 7,2 meter. I beskrivelsen af anlægget, som er sendt til godkendelse i Kystdirektoratet, fremgår det, at der er lagt vægt på at videreføre betonbelægningerne på Krags Brygge i fuld bredde over broen.

Plads til joller Broens vanger skal udføres i cortenstål, der kommer til at bære betondækket. Cortenstål får en rød-brun rustfarve efter nogle års eksponering for vind og vejr. Vangerne løftes for at opnå en frihøjde under på broen på mindst 1,7 meter. Dermed kan kajakker og joller komme ind i kanalen.

Desuden kan de løftede vanger fungere som bænke i hver side af broen. De præfabrikerede vanger og betondækket vil blive monteret med kran fra land.

Holbæk Kommune sendte den første ansøgning om tilladelse til stibroen i september sidste år. Men Kystdirektoratet skal have det konkrete projekt for at kunne give den endelige tilladelse til projektet. Ansøgningen blev sendt i slutningen af februar.

Holbæk Kommunalbestyrelse bevilgede i maj 2020 2,4 millioner kroner til stibroen.

Det skete som følge af de udvidede lånemuligheder for kommunerne som følge af coronakrisen.