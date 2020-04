Sti ved sportsbyen er asfalteret

Der har siden ibrugtagningen af sportsbyen for knap et år siden fra flere sider været ønske om, at stien blev asfalteret. Blandt andet skrev Holbæk Cykelsport i efteråret et åbent brev til Holbæk Kommunalbestyrelse med ønsket om at en asfalteret sti. Cykelklubben stod for at flytte sine aktiviteter til sportsbyen, og klubben mente ikke, at grusstien ville være velegnet til landevejscyklerne med smalle og tynde dæk.