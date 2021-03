Flere steder på stien skal gæsterne være opmærksomme, for de kan blive mødt af store grene og træer, der delvis spærrer stien. Der vil i løbet af foråret blive taget fat på arbejdet med at sikre bedre adgang.

Sti rundt om populær sø skal forbedres

Området i Maglesø med søen og skovområderne er et populært sted at nyde naturen. Dødishullet, der blev dannet i istiden giver et varieret landskab, og det indgår i de fredninger, som blev gennemført for et samlet område, der blandt andet omfatter området nord for søen Maglesø samt Brorfelde og Sophienholm i flere omgange fra 1962 og frem til 1978.