Behovet for flere plejeboliger i Holbæk stiger langsommere end hidtil troet. Med ti ledige pladser og en udbygning kan Stenhusbakken dække en stor del af behovet de næste fire år, hvor der ifølge en ny analyse »kun« er brug for højst 20 ekstra boliger. Foto: Margit Pedersen

Stenhusbakken kan blive det »nye« plejecenter

Holbæk - 04. maj 2019 kl. 09:19 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er for få plejeboliger, sådan har det lydt længe, og det er vedtaget at bygge et nyt i Holbæk by. Men det haster ikke så meget, som hidtil troet. En ny analyse overasker og viser, der højst vil være brug for 20 ekstra boliger om fire år. Det bringer det eksisterende Stenhusbakken i spil som det »nye« plejecenter, siger formand for ældre- og sundhedsudvalget Jeppe Jakobsen (DF).

Der skal stadig bygges et plejecenter. Analysen foretaget af Kommunernes Landsforenings Konsulentvirksomhed (KLK) viser et behov for mellem 62 og 93 ekstra plejeboliger i 2030 i forhold til det nuværende antal.

- Når behovet for plejeboliger stiger langsommere end forventet, har vi tid til at overveje, hvilken type center vi ønsker. Det gør Stenhusbakken interessant, fordi der er ti ledige pladser her og nu. Det kræver en renovering og udbygning for at dække behovet om fire år, siger udvalgsformanden.

Stenhusbakken har været dømt til langsom nedlæggelse, hvor ledige boliger blev inddraget til plejehotel-pladser. Med behov for flere plejeboliger, blev udfasningen stoppet, i dag er Stenhusbakken et center med 23 plejeboliger, 27 midlertidige boliger, et aktivcenter - og i 2018 i snit ti ledige boliger.

Det er også muligt at bygge ud ved Plejecenter Samsøvej, inden spaden sættes i jorden til et nyt plejecenter.

Udbygning, bedre udnyttelse af de eksisterende pleboliger, aflastning og støtte i eget hjem kan dække behovet de næste par år, viser analysen.

Behovet for plejeboliger er hidtil beregnet ud fra det forventede antal ældre. KLK har udvidet analysen og også set på den fysiske og sociale sundhed. Og selv om holbækkerne ligger under landsgennemsnittet på sundhed og sociale forhold, så er og bliver aldringen sundere .

Læs mere om analysen i Nordvestnyt lørdag.