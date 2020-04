Stenhus Gymnasium og HF åbner på mandag, efter at have lukket ned siden midten af marts. Det er dog kun afgangseleverne, som må møde op på skolen. Resten af eleverne skal fortsat have fjernundervisning. Foto: Peter Andersen

Stenhus åbner for afgangseleverne

Holbæk - 19. april 2020 kl. 07:42 Af Christina Quist Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Alle 3. g'erne og 2. hf'erne på Stenhus Gymnasium og HF i Holbæk kan så småt godt begynde at pakke skoletasken.

Som en del af genåbningen af Danmark skal de tilbage på skolebænken fra på mandag. Dog bliver deres skoledag markant anderledes end den, de forlod i midten af marts, da store dele af landet blev lukket ned.

For udover at to tredjedele af de øvrige elever på gymnasiet ikke skal møde ind endnu, men fortsat skal have fjernundervisning, har sundhedsmyndighederne - ligesom det er tilfældet på blandt andet skole- og dagtilbudsområdet - stillet en række skrappe krav, som gymnasiet skal imødekomme for at forhindre smittespredning. Også her gælder det eksempelvis, at eleverne skal sidde med to meters afstand imellem sig.

Ifølge Per Farbøl, som er rektor på Stenhus Gymnasium og HF, løser ungdomsuddannelsen den udfordring ved, at eleverne fordeles i flere lokaler.

Da 3. g'erne og 2. hf'erne altså er de eneste, som fysisk er til stede på skolen, er der masser af ledige lokaler. Dog er der ikke nok til, at alle 360 elever kan være på skolen på samme tid. For i et normalt undervisningslokale vil der kun være plads til cirka 12 elever, hvis man skal opfylde afstandskravene, fortæller Per Farbøl.

- Derfor bliver det en blanding af, at de er fysisk tilbage på skolen og virtuel undervisning. For vi vil gerne have hele klasser ad gangen, og der er ikke så mange steder, hvor der er så meget plads. Derfor tager vi dem ind lidt på skift i den første periode, siger rektoren.

Der vil dog også være nogle elever, som Stenhus Gymnasium og HF giver lov til at være fysisk til stede på skolen hver dag. Det gælder de elever, som skolen har set, har ekstremt svært ved at arbejde hjemme, fortæller Per Farbøl.

Stor udfordring venter For Stenhus Gymnasium og HF er det altafgørende, at man overholder retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen, og at man ikke begynder at slække på kravene, når skolen skal genåbne.

- Så må vi hellere sige, at så går det lidt langsommere med at komme op i tempo med at være der, for det vigtige er, at vi bliver ved med at have styr på retningslinjerne, siger Per Farbøl.

Retningslinjerne er formentlig også gældende, når afgangseleverne om kort tid skal til eksamen. Og det vil stille store krav til ungdomsuddannelsen.

- Den store udfordring bliver, når vi skal have skriftelige eksamener her om tre-fire uger. Så skal de 360 elever alle sammen sidde i lokaler med god afstand. Der får vi store dele af skolen i brug. Men vi er så heldige, at vi jo har mange idrætshaller, fortæller Per Farbøl.