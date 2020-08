Stenfigurer forsvundet fra kirkegård: Nu er kvinde sigtet

Lørdag klokken 16.35 fik politiet en henvendelse fra en borger, der på kirkegården havde set en kvinde bærende på to stenhjerter.

Den samme kvinde var blevet set på kirkegården flere gange i de seneste uger, og hun havde gjort som hun fik besked på, da anmelderen havde bedt hende om at lægge stenhjerterne tilbage.

Politiet kunne ud fra vidnets oplysninger hurtigt identificere kvinden, der er 45 år og fra Mørkøv. Hun blev truffet i besiddelse af et stenpindsvin og en potteplante.

Ved den efterfølgende ransagning af kvindens bopæl fandt politiet to keramikfrøer, en potteplante og to blomsterpinde med hjerter.

Den 45-årige blev sigtet for tyveri, og ifølge Martin Bjerregaard, kommunikationsmedarbejder i Midt- og Vestsjællands Politi, skal man nu forsøge at fastslå, om disse ting er stjålet fra kirkegården.

I forbindelse med anholdelsen sparkede hun, ifølge politiet, en betjent over benet, og det udløste en sigtelse for vold mod politimand. Kvinden blev dog løsladt efter afhøring.

Senere lørdag fik politiet anmeldelse om, at der i løbet af ugen er stjålet en betonbamse samt to duepar fra to gravsteder.