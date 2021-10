Stem på Aphinya: En hård barndom gav lyst til at hjælpe piger og kvinder

Aphinya Jatuparisakul kom fra Thailand som femårig og boede i Tølløse i hele sin barndom. Det var en hård tid, men i dag kæmper hun for andre piger og kvinders liv.

28-årige Aphinya Jatuparisakul er vokset op i Tølløse og er en af de tre nominerede til PlanBørnefondens Pigepris. Efter en hård barndom og ungdom lå det dog aldrig i kortene, at hun skulle nå så vidt. – En af mine allerførste oplevelser i Danmark var, da jeg så sne. Jeg kom herop i december- fra en landsby i det nordøstlige Thailand og havde aldrig før set sne. Jeg løb udenfor med en plastikpose, fordi jeg ville samle det sammen, husker Aphinya Jatuparisakul.

Det er dog ikke gode barndomsminder, der er flest af. Aphinya følte sig anderledes og mærkede tydeligt, at mange havde fasttømrede forestillinger om blandede ægteskaber, der ikke er opstået som følge af romantisk kærlighed. Og selvom Aphinya var et barn, måtte hun lægge ører til kommentarer om sine familieforhold.

- Det var ikke sådan nogle onde typer, der kommenterede det, men bare helt almindelige mennesker, der havde meget fasttømrede forestillinger. Og hvis jeg som barn forsøgte at sige fra, fik jeg at vide, at det jo bare var for sjov, siger Aphinya Jatuparisakul.

Svært at bo alene Da hun var 11 år, kom hun på opholdshjem og som 15-årig flyttede hun ind i en lejlighed helt alene.

- Jeg gik på Centralskolen i Tølløse, da jeg begyndte at bo alene og det var ikke nogen rar tid. Jeg blev holdt udenfor. Jeg var misundelig på mine klassekammerater over, at de havde et hjem, hvor der blev lavet mad og var nogen hjemme, man kunne snakke med. Og jeg manglede virkelig nogen, der kunne lave lektier med mig. Heldigvis tilbød en af mine klassekammeraters forældre at hjælpe og det var jeg glad for. Men det er underligt at skulle hjem til helt fremmede mennesker, når man skal lave lektier, siger Aphinya.

Hun fik ikke mange besøg af sine klassekammerater, men hun husker tydeligt, da to piger fra klassen kom på besøg.

- Jeg troede, vi skulle hygge os sammen, men da de kom, havde de taget nogle hashkager med. De tænkte, at når jeg boede alene, kunne de spise dem hos mig, uden at nogen opdagede det. Jeg blev meget skuffet over, at de kom for at spise hashkager og ikke for at hygge med mig. Og da en af pigernes far kom og opdagede, hvad der foregik, blev det udlagt som om, det var mig, der havde fundet på det med hashen, husker Aphinya.

Familie og aktivisme Den hårde barndom og ungdom kunne meget vel have ført til et vanskeligt voksenliv, men Aphinya Jatuparisakul har formået at skabe sig den tilværelse, hun ønsker. Lige nu er hun på barsel med sin tre måneder gamle søn og hun har desuden en treårig datter og en mand. Familien bor på Nørrebro.

Aphinya bruger også meget tid som frivillig og som aktivist ved at ytre sig på forskellige platforme. Og det er på grund af dette arbejde, Aphinya er nomineret til PlanBørnefondens pigepris.

- Tilbage i 2014 begyndte jeg at tale højt om de vanskeligheder, jeg selv har mødt og som jeg ved, mange andre med en baggrund som min, møder. Og jeg fik hurtigt mange beskeder. Det er utroligt hårdt, når 12-13-årige piger spørger, om man nogensinde holder op med at skamme sig, fordi man har en mor med en anden hudfarve, der har giftet sig med en dansk mand. Men det er dejligt, når jeg kan hjælpe og at få at vide, at de gerne vil høre min stemme. Derfor har min aktivisme udviklet sig i forskellige retninger, men jeg har en særlig passion for kvinde- og pigerettigheder, og bruger min stemme i medierne for at sætte fokus på problemerne, siger Aphinya.

Hun går bogstavelig talt også på gaden for at hjælpe udsatte kvinder.

- Jeg er frivillig i en lille forening, der hedder The Red Van. Vi har en ombygget gadevogn, hvor sexarbejdere, der ellers er henvist til gaden, kan komme og være sammen med deres kunder under mere sikre forhold.

Det er primært kvinder fra Østeuropa og Nigeria, der bruger vognen.

Vi frivillige holder vagt omkring vognen. Vi går rundt i Istedgade, hvor den holder, for at kvinderne kan føle sig trygge, fortæller Aphinya. Det er en verden, som møder stor fordømmelse, men for Aphinya handler det om at hjælpe nogle udsatte mennesker.

Fakta - I forbindelse med FN's Internationale Pigedag i oktober uddeler PlanBørnefonden hvert år sin Pigepris og har gjort det siden 2018.



- Prisen hylder en person, en organisation eller en virksomhed, der gør en ekstraordinær indsats inden for ligestilling ved at bidrage til holdningsændringer og ved at iværksætte tiltag, som kan fremme ligestilling mellem kønnene.



- I år er Aphinya Jaturpariskul, A Seat At The Table samt De Grønne Pigespejdere nomineret.



- En jury bestående af elleve danske fagligheder og meningsdannere fra erhvervslivet, civilsamfund og medier vælger tre kandidater til at modtage årets Pigepris. Herefter er det op til danskerne at stemme på den kandidat, der skal modtage PlanBørnefondens Pigepris.



- Sexarbejde foregår jo uanset om vi kan lide det eller ej, men når der er frivillige, der holder vagt, er der større sikkerhed. Jeg er uendeligt ligeglad med folks private holdninger. Jeg ved, vi gør et vigtigt arbejde, for mange af kvinderne er bange for vold og hvis de bliver udsat for noget, tør de ikke at anmelde det, fordi de er bange for at blive deporteret. At sælge sex på gaden er meget udsat, siger Aphinya.

Ikke for sarte sjæle At være frivillig i The Red Van er heller ikke for sarte sjæle.

- Det er utrolig hårdt arbejde at gå rundt på Istedgade. Vi snakker med kvinderne og uddeler te, kaffe og kondomer, men man skal hele tiden være klar til at forsvare sig, for der er så mange fulde folk, der råber og skriger efter en, og nogen kaster ting efter os. Det mærkelige er, at det er helt almindelige unge, der gør det. Det kunne være nogen, jeg selv gik i byen med. Men når de er derinde, synes de, at de kan tillade sig hvad som helst, fordi de tænker, at det, der foregår, er noget gris, siger Aphinya.

- Det er utrolig hårdt at være frivillig, fordi man skal være ansvarsfuld og tage det seriøst. Og det er ikke hygge, man oplever, men vi har et rigtig godt fællesskab og bliver tæt knyttet til hinanden. Mange kan dog ikke holde til det. Det er som regel dem, der er stille og rolige af sind, der kan klare det, fortæller Aphinya Jatuparisakul.

At hun har overskud til at hjælpe andre der har det svært, tror Aphinya skyldes hendes egen opvækst.

- Jeg forstår vigtigheden af, at man ikke skal dømme folk. Og jeg ved, hvor meget det betyder at få hjælp, når man har brug for det, siger hun.

Når Aphinya tænker tilbage på sin barndom og ungdom i Tølløse, kunne meget have været anderledes, hvis hun havde mødt forståelse og en udstrakt hånd.

- Jeg har nogle smertefulde minder blandt andet fra skolen. Jeg var så skuffet over mine lærere, som ikke hjalp mig, selvom de vidste, at jeg boede helt alene.

Og da jeg boede på opholdshjem i Ringsted, var der en ansat der sagde, at jeg ville ende på Istedgade. Dengang vidste jeg ikke, hvad det betød, men attituden kunne jeg godt mærke.

Og den ansatte fik ret. Aphinya Jatuparisakul befinder sig ofte i Istedgade, men af helt andre årsager.

Og nu har hun opnået den ærefulde nominering for sit arbejde for kvinder og pigers rettigheder.

Man kan stemme på hende på https://planbornefonden.dk/pigeprisen

Prisen bliver uddelt den 9. oktober i Food Space i København og man kan vinde en billet til prisuddelingen, hvis man stemmer.