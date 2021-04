Stearinlys satte ild til væg

Et tændt stearinlys på en ejendom på Søbæksvej i Snertinge skulle holde nogle planter varme, men ilden varmede ikke bare planterne. Den fik også antændt en bagvæg. Det siger vagtchefen ved Midt- og Vestsjællands Politi.

- Vi har indledt en undersøgelsessag. Pågældende vil blive sigtet for overtrædelse af beredskabsloven, oplyser vagtchefen.

Beredskabsloven giver mulighed for at uddele en bøde, hvis man ved ubetænksomhed kommer til at starte en brand.

Politi og Vestsjællands Brandvæsen modtog anmeldelse om branden klokken 01.35 natten til torsdag.