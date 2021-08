Statsminister til cykelløb

Statsminister Mette Frederiksen kommer til Holbæk i morgen fredag for at deltage i arrangementet omkring 4. etape af PostNord Danmark Rundt.

- Det er fantastisk, at vi nu igen kan samles om store sportsbegivenheder i Holbæk. Statsministerens besøg er kun med til at sætte to tykke streger under det. Vi ser derfor som startkommune frem til at holde en stor cykelfest på fredag for alle interesserede, fortæller Christina Krzyrosiak Hansen.