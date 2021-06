Den gamle genbrugsplads på Industrivej er for længst nedlagt - her vil det være godt at bygge boliger, mener mange i Tølløse. For det gamle industrikvarter ligger helt centralt i byen. Foto: Christian Mikkelsen (Mik)

Stationsby vil have nye boliger i industriområde

Holbæk - 30. juni 2021 kl. 13:01 Af Agner Ahm

Tølløse efterlyser flere boliger - gerne mindre boliger, gerne lejeboliger.

Men det kræver en del ekspertise at forvandle ønsker til konkrete boliger. Derfor ønsker Tølløse et tættere samarbejde mellem kommunen og lokalområdet om netop boligudvikling.

Dét var en af de røde tråde, da mellem 40 og 50 borgere - og politikere - mødtes til dialogmøde i Kulturhuset No1 i Tølløse.

- I Holbæk by har man en fin model, som er brugt til at lave havneplan og bymidteplan. Her tænker man i sammenhæng og inddrager alle parter - og så bliver der slået streger. Den model vil være fin til at sikre flere boliger i Tølløse, fortæller Flemming Sommer.

Han er formand for Tølløse Lokalforum og var således vært ved mødet sammen med Holbæk Kommunalbestyrelse.

Udgangspunktet i Tølløse er, at der mangler boliger - ikke mindst til »et generationsskifte«, som Flemming Sommer udtrykker det.

- Der sidder mange i store boliger, som er på udkig efter noget mindre. Men det findes nærmest ikke. I lokalforum har vi blandt andet kig på det gamle industrikvarter, hvor den gamle materielgård og den tidligere genbrugsplads vil være et nærmest ideelt sted at bygge boliger. Det ligger perfekt midt i byen, forklarer Flemming Sommer.

Men det er en kompliceret opgave at få ønskerne fra borgere, grundejere, bygherrer og kommunen omsat i konkrete byggerier. Og det er altså her, at Tølløse-borgerne gerne vil arbejde tættere sammen med kommunen.

Ja fra politikerne Fra kommunens side mødte en halv snes politikere og embedsmænd. Blandt dem var John Harpøth (DF), som er formand for klima- og miljøudvalget, der har en finger med i alle de lokalplaner, som kan bane vej for nye byggerier.

Han noterer, at mødet blev holdt i en meget konstruktiv atmosfære, samtidig med, at der var en vis utålmodighed blandt Tølløseborgerne.

- De vil gerne se boligstrategien omsat i noget konkret. Jeg meldte selv ud, at det ikke er helt ukompliceret, selv om kommunen ejer noget af det område på Industrivej, hvor de gerne vil have boliger. Men jeg forstår udmærket, at de gerne snart vil se resultater, og jeg er helt med på et tættere samarbejde, siger John Harpøth.

Flemming Sommer noterer også, at politikerne tog godt imod ønsket om et tættere samarbejde.

Bedre branding På mødet blev der også talt for bedre branding af lokalområderne. Det skal ikke kun være hele kommunen, der brandes over for flytte-interesserede københavnere.

Der er også brug for at udbrede de gode historier om Tølløse på egnen, og den opgave vil have godt af, at der kommer professionel assistance.

- Det kræver penge, og noget af det, vi førte frem på mødet, er, at det vil være fint med en pulje lokalområde-penge til det formål. Noget kan vi skaffe selv, men en kombination af lokale og kommunale penge vil være godt, forklarer lokalforumformanden.

Glæder sig over nyt gadelys Politikerne fik i øvrigt også en buket roser med hjem fra mødet. Udsigten til nyt gadelys - også i sommermånederne - er noget, der sættes pris på. At skolen nu bærer byens navn, er heller ikke ringe.

- Og så har politikerne skrevet et muligt biogasanlæg ved Tysinge Renseanlæg ud af kommunens planer. Det er der en del borgere, der er glade for, beretter Flemming Sommer.

Desuden var der ros til politikerne, fordi man nu har fået forståelige retningslinjer for, hvordan frivillig arbejdskraft kan tælle som lokale bidrag, når kommunen støtter lokale projekter. De gamle regler var noget bøvlede, da Tølløse-borgerne skulle have deres nye bypark - Tølløse Fælled - op at stå.

Til gengæld var det er projekt, der kunne arbejdes med i corona-tiden.

Og i dag er parken en klar succes: Borgerne bruger den flittigt, noterer Flemming Sommer.