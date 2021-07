Toget kører, som det skal. Men det er mange år siden, at der har været liv i Mørkøvs stationsbygning. Foto: Per Buurgaard Christensen

Stationsby vil have del i stats-millioner

Holbæk - 15. juli 2021 kl. 17:16 Af Agner Ahm Kontakt redaktionen

Lokalforum i Mørkøv vil nu slå et slag for at få byens tomme stationsbygning sat i stand. I første omgang appellerer lokalforum til Holbæk Kommune om at sætte fokus på den trafikaftale, som et massivt flertal i Folketinget indgik i sidste måned.

Ud over penge til veje og kollektiv trafik rummer aftalen nemlig også en pulje på 350 millioner kroner til »mere trygge og attraktive stationer«.

Holbæk Station har været nævnt i den forbindelse, men i Mørkøv står der også en stationsbygning, som trænger til en kærlig hånd.

- Det er fint at gøre noget ved Holbæk Station, men det vil være rigtig dejligt, hvis kommunen også hjælper til med at få Mørkøv Station med på listen over de stationer, der kan få en bid af puljen, siger Ellen Lundsgaard, som er formand for Mørkøv Lokalforum.

- DSB har flere gange søgt om tilladelse til at rive bygningen ned, men har heldigvis fået nej - seneste gang var det kommunen, som sagde nej. Men DSB vil faktisk gerne bevare bygningen, forklarer Ellen Lundsgaard.

- Det, der mangler, er penge til en ordentlig istandsættelse. Derefter vil DSB kunne leje lokaler ud. Det kan være kontorlokaler, måske »hjemmearbejdspladser«, måske nogle lokaler til kulturelle formål. Og så vil vi da også gerne have et sted, man kan gå indenfor, mens man venter på toget, siger lokalforumformanden.

Et fælles køkken til både kontorfolk og foreninger ville heller ikke være ringe, tilføjer hun.

Fin gammel bygning Ellen Lundsgaard regner med, at lokalforum efter sommerferien vil stikke fingeren i jorden lokalt for at lodde interessen, hvis der skulle dukke gode lokaler op på stationen.

- Men her og nu vil vi først og fremmest gerne have, at Holbæk Kommune ikke kun tænker på Holbæk Station, når man går på jagt efter statslige midler. De må meget gerne lægge pres på, så der også kommer penge til Mørkøv, siger Ellen Lundsgaard og tilføjer:

- Det er en fin gammel bygning, og dem har vi ikke mange af i Mørkøv. Dertil kommer, at placeringen i byen er særdeles god. Så det vil være synd bare at rive bygningen ned.

Velvilje hos DSB Ellen Lundsgaard betoner i øvrigt, at lokalforum har været i kontakt med DSB mange gange, og hun opfatter DSB som imødekommende og reelt interesseret i at finde en løsning, hvor der kommer nyt liv i stationsbygningen.

- Modellen med en renoveret station, som de lejer ud, kender de udmærket i forvejen. Den har DSB brugt i flere andre byer. Det, det handler om nu, er at finde en bæredygtig løsning, hvor økonomien hænger sammen. Og her vil det være et stort skridt fremad, hvis nogle af de nye statspenge bliver investeret i en renovering af Mørkøv Station, siger Ellen Lundsgaard.