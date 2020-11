Racerbanen, som er under etablering, ligger lige øst for hallen. Til højre viser denne visualisering den asfalterede landingsbane til modelfly, som nu også er på vej. Illustration: Knabstrup Hallen og Knabstrup IF

Stationsby får sin egen flyveplads

Holbæk - 20. november 2020 kl. 12:55 Af Agner Ahm Kontakt redaktionen

Inden længe vil Knabstrup kunne bryste sig af at have egen flyveplads. Dog kun til små radiostyrede fly, som til gengæld får fine forhold med en asfalteret landingsbane og et hus til flyene.

Bag projektet står Knabstrup Hallen og Knabstrup Idrætsforening, som vil lave et RC-center, som kan trække folk til fra store dele af Sjælland.

»RC« står for radio control - det, der leges med, er radiostyrede modelbiler og ditto modelfly.

Den konkrete ansøgning handler mest om flydelen, hvor der skal etableres en landingsbane øst for hallen, som ligger lige uden for Knabstrup.

Med til projektet hører også et læskur til flyene samt et sikkerhedshegn til bilbanen. For nok er det kun modelbiler, der køres med, men de er store nok til at gøre skade, hvis de forvilder sig ind blandt kørere og tilskuere.

Ansøgningen har ligget et stykke tid hos Holbæk Kommune, som i første omgang sendte den retur, blandt andet fordi ansøgningen ikke var udførlig nok. Så kom der en ny ansøgning, og den blev i denne uge godkendt af Holbæk Kommunalbestyrelse.

Så nu er der lidt over 300.000 kroner på vej til Knabstrup.

Den nye ansøgning specificerer også, at Knabstrup Hallen og Knabstrup IF selv skyder 67.500 kroner i projektet, ligesom der skal lægges knap 150 frivillige arbejdstimer, før Knabstrup er byen med både racerbane og flyveplads.

Bilbanen er i øvrigt allerede under etablering. Her har Knabstrup IF selv skudt 250.000 kroner i projektet, mens kommunen og LAG har bidraget med hver 400.000 kroner.