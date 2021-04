Start på ny etape af separatkloakering

- Formålet med at adskille regnvand og spildevand er at sikre, at det i fremtiden kun er spildevand, der løber videre til renseanlægget. Det er vigtigt i takt med, at vi får større regnmængder. Der er simpelthen ikke plads i kloakken til de stigende regnmængder. På denne måde kan vi være med til at minimere overløb til naturen og dermed sikre et bedre vandmiljø, fortæller projektleder Merete Gjelstrup fra Fors A/S i en pressemeddelelse.