Stakladen må kigge langt efter festivalgæster

I stedet har Orø Midsommerdage været holdt på Hegnegården og Orø Forsamlingshus, og det fungerede godt. Men Hestebedsgårds staklade og Orø Midsommerdage hænger sammen, lød det i 2020 med håbet om at kunne mødes i 2021. Det sker så ikke.

- Det er en ærgerlig situation. Vi vil prøve at have pop op koncerter på øen, for der er mange, som gerne vil komme og spille, og vi har grejet. Men det afhænger helt af coronavirus og restriktionerne, siger Simon Bordal Hansen.