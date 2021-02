Se billedserie Den hvide sne er næsten med til at live op på en ellers ret trist og forfalden gårdsplads på ejendommen på Nybyvej 13. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Stærkt forfalden industriejendom er solgt

Holbæk - 03. februar 2021 kl. 17:32 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen

Der kan næppe være to meninger om, at den gamle industriejendom på Nybyvej 13 i Vipperød ikke ser for køn ud. Den har stået tom og har blot fået lov at forfalde, siden fabrikken lukkede i foråret 2013.

Ejendommen var i mange år kendt som hjemsted for Nordplan, der fremstillede arkiv­reol­systemer. Siden 2010 var navnet på virksomheden Qubiqa, som i 2013 lukkede helt på adressen. Derefter har den stort set stået tom med kun meget begrænset aktivitet på stedet.

Den cirka 65.000 kvadratmeter store grund med de gamle fabriksbygninger og en kontorbygning er netop solgt af Qubiqa. Køberen er Fischer Ejendomme A/S, som har købt med det formål at kunne nedrive de gamle bygninger og erstatte dem med rækkehuse. Det vil kræve, at Holbæk Kommune udarbejder et nyt plangrundlag.

Ikke gearet til tung trafik - Vores store ønske er at kunne opføre rækkehuse med fokus på fællesskab og seniorer. Grunden har en god beliggenhed med boliger på den anden side af vejen. Og Nybyvej er ikke gearet til tung trafik. Den er forgæves søgt udlejet, og det tjener ikke noget formål at have den liggende, siger Christian Fischer, som er administrerende direktør i Fischer Ejendomme.

Selskabet ejer grunden, der blev overtaget 18. januar, via det nystiftede Nybyvej 13, Vipperød ApS.

Christian Fischer bor på Frederiksberg, hvor selskaberne er registreret, mens kontoret er i Greve. Christian Fischer ejer selskabet sammen med sin far, Poul Fischer, Aarup på Fyn. Han drev i mange år en entreprenørvirksomhed, der især opførte rækkehuse. De aktiviteter er nu droslet ned, og i stedet er der siden 2015 satset på Fischer Ejendomme.

Fischer Ejendomme havde i 2019 et overskud på 58,8 millioner kroner mod 5,4 millioner i 2018. 2020-regnskabet er lige på trapperne.

- Resultatet bliver i hvert fald ikke dårligere end i 2019, fortæller Christian Fischer.

- Træt og udtjent ejendom Prisen på ejendommen var 6,3 millioner kroner, mens den seneste offentlig vurdering er 22 millioner kroner.

Nordplan blev etableret i 1963 af Ib Offer Jørgensen. Han fik opbygget en virksomhed, der fik succes med fremstilling af arkivreolsystemer, hvoraf en god del gik til eksport.

Efter stifterens død i 1991 gik virksomheden konkurs i 1993, men aktiviteterne blev solgt til et nyt selskab.

I 2006 kom en ny hovedaktionær, og efter en fusion i 2009 blev navnet i 2010 Qubiqa.

Produktionen blev i 2011 rykket til Polen, og i 2013 lukkede administration og salg. - Prisen er et udtryk for den stand, ejendommen er i. Det er en træt og udtjent ejendom, der ikke kan lejes ud. Det tjener ikke noget formål, at den står tom. Hvis ikke vi kommer igennem med et boligbyggeri, ser jeg to muligheder - enten at ejendommen forfalder endnu mere, eller at der kommer ny erhvervsaktivitet, og det vil ikke være hensigtsmæssigt, mener Christian Fischer.

Fischer Ejendomme har over 300 rækkehuse, der typisk opføres i størrelser på 80-130 kvadratmeter til udlejning. Senest er der færdiggjort 41 boliger i Viby S og 102 i Greve. Der er aktuelle sager med 260 rækkehuse i Odense og 72 i Fredensborg, og der skal også gang i projekter i Espergærde, Ringsted og Greve.

- I Vipperød har vi ikke noget tal på, hvor mange boliger, der bliver plads til. Men vi kan se, at efterspørgslen er der, siger Christian Fischer med henvisning til byggerier i Vipperød Bakker og i Frugtparken i den sydlige del af Vipperød.

- På Nybyvej 13 er det en gammel og udtjent ejendom, hvor vi kan forskønne området, og det ville være godt at prioritere det før, der udlægges ny jord til boliger. Der er også plads nok til, at der kunne opføres en dagligvarebutik ved rundkørslen på hjørnet af Stationsvej og Nygårdsvej, men det er ikke noget must. Det vigtigste er, at vi forhåbentlig kan vinde gehør for et boligprojekt, siger Christian Fischer.

En øjebæ, mener politiker Formanden for Holbæk Kommunes klima- og miljøudvalg John Harpøth (DF) håber, det vil lykkes med et boligområde.

- Jeg mener, det er vigtigt, at vi også kigger dén vej. Den gamle Nordplan-ejendom er generelt en øjebæ. Jeg har også fået en henvendelse fra Vipperød Lokalforum, hvor man sagde »tænk lige på os også«. Vi ved godt, at det ikke bliver et industriområde i fremtiden, og jeg krydser fingre for, at det bliver taget med i kommuneplanen, siger John Harpøth.

Han nævnte også området, da han kommunalbestyrelse onsdag i sidste uge besluttede at sende et forslag til en ny kommuneplan i høring.