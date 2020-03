Foto: Per Buurgaard Christensen

Husgavle med kunst er et varemærke for Holbæk. Men byrum og byudvikling er meget mere end det. Det vil Aalborgs stadsarkitekt fortælle om i Holbæk

Stadsarkitekten er på vej til byen

Op til budgetvedtagelsen i efteråret foreslog De Radikale, at Holbæk Kommune skulle ansætte en stads- arkitekt. Så langt ville flertallet ikke gå. Men flertallet bag borgmester Christina Krzyrosiak Hansen fik dog skrevet ind i budgetaftalen, at kommunen skal have en arkitekturpolitik.