Byggeriet af Holbæk Sportsby skrider planmæssigt fremad. En del af det oprindelige projekt skal dog laves om, da et flertal i Holbæk Byråd har besluttet, at atletikstadion skal flyttes. Foto: Mie Neel Foto: Peter Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Stadion flyttes uden regning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stadion flyttes uden regning

Holbæk - 16. december 2017 kl. 11:01 Af Christina Quist Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Holbæk: Sagen om en flytning af atletikstadion i Holbæk Sportsby i Holbæk har nu endelig fået en afslutning. For et flertal i Holbæk Byråd har besluttet, at stadion skal flyttes. Sagen blev behandlet på et lukket punkt på onsdagens byrådsmøde.

Ønsket om at flytte atletikstadion fra den oprindelige placering blev først luftet i efteråret. Ønsket udspringer først og fremmest af, at atletikstadion ligger med temmelig klemt i det aftalte projekt. Og ved at flytte det, bliver der mere plads og mulighed for senere at tilføje nye faciliteter.

Tilbud fra fonden

Da sagen første gang blev behandlet politisk, var der lagt op til, at kommunen selv skulle betale fire millioner kroner for at få flyttet stadion. Det ville en del politikere ikke være med til. Det fik i oktober Fonden Holbæk Sportsby og entreprenør Morten C. Henriksen til at tilbyde at flytte atletikstadion omkostningsfrit for kommunen. Det tilbud valgte byrådet i første omgang ikke at tage imod. Men det har flertallet så gjort nu.

- Jeg må sige, at det er helt udsædvanligt, at et korsortie udviser så stor interesse for at sikre den videre udvikling, så de vælger at betale, siger Holbæk Kommunes borgmester Søren Kjærsgaard (V) og fortsætter:

- Det viser noget om, hvor vigtigt det er for den videre udvikling af sportsbyen, at den placering kommer på plads. Og når de går ind og betaler, så er det, fordi det er et bredt lokalt konsortium, som ikke bare skal bygge sportsbyen, men som har store foreningsmæssige og lokale interesser i, at det bliver en stor succes ikke bare nu, men også i fremtiden

Som konsekvens af, at atletikstadion skal flyttes, vil der opstå et nyt byggefelt i området. Med beslutningen i onsdags nikkede flertallet også ja til, at det skal sættes til salg.

For punktet stemte Venstre, Socialdemokratiet og Emrah Tuncer og Henrik Mosbæk (begge R).

Læs mere om sagen i dagbladet Nordvestnyt lørdag.

relaterede artikler

Ny uro om stadion-flytning 26. oktober 2017 kl. 10:40

Flytning i sportsby droppes 12. oktober 2017 kl. 13:24

Flytning i Holbæk Sportsby koster fire millioner 28. september 2017 kl. 16:49