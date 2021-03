Ligesom ved det tidligere grundlovsforhør var der bevæbnet politi både ude og inde, som bevogtede Retten i Holbæk. Syv af de sigtede i den store dansk-tyske terrorsag blev tirsdag stillet for en dommer, der skal tage stilling til, om deres varetægtsfængsling skal forlænges. Foto: Per Christensen

Stadigvæk lukkede døre i terrorsag

Holbæk - 02. marts 2021 kl. 11:25 Af Palle Mogensen Kontakt redaktionen

Tirsdag morgen genlød Holbæk igen af politisirener, idet der var et nyt retsmøde i den dansk-tyske terrorsag, hvor indtil videre 13 personer er blevet varetægtsfængslet.

Læs også: Beviser og terrorsigtedes forklaringer er stadig hemmelige

Ved tirsdagens retsmøde bliver syv personer - fire mænd og tre kvinder - stillet for en dommer, som skal tage stilling til, om de syv skal have deres varetægtsfængslinger forlænget.

Masser af bevæbnet politi sørger for at passe på de syv sigtede i sagen, og der var ligeledes et stort opbud fra pressen til stede i retten ved dagens begyndelse.

Men inden sagen for alvor kom i gang, anmodede anklageren om, at dørene blev lukket som ved det foregående grundlovsforhør.

- Sagen har tråde til Tyskland og andre lande, og det er et stort sagskompleks, hvor efterforskningen kun er i den indledende fase, lød det blandt andet.

Et par af forsvarerne var dog ikke enige i den anskuelse, men mente, at dørene bør åbnes, så offentligheden kan få at vide, hvad der er op og ned i sagen.

- Politiet har jo allerede meldt nogle ting ud, og der er kommet mere frem via pressen. Så jeg mener, at offentligheden har krav på at få at vide, hvordan sigtelserne lyder, sagde advokat Flemming Wahren blandt andet.

Men sagens dommer var enig med anklageren og besluttede, at der fortsat skulle være dørlukning i sagen.

Han mente heller ikke på trods af pressens protester, at sigtelserne mod de syv skulle læses op i retten, da det er blevet gjort under grundlovsforhøret, hvor altså offentligheden ikke havde adgang.

Dermed kan sn.dk stadigvæk ikke fortælle, hvad de syv helt præcist er sigtet for, og hvordan de stiller sig til dem.

Og da retsmødet først slutter senere i dag, kan det heller ikke på nuværende tidspunkt oplyses, om de sigtede fik deres varetægtsfængsling forlænget.

