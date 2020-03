Henrik Hansen har stadig en del at lave i sit vagtfirma Henriks Vagtservice, men coronaudbruddet påvirker opgaverne. Privatfoto

Stadig opgaver for lokalt vagtfirma

Der er vel ingen brancher, der ikke på en eller anden måde er berørt af nedlukningen af store dele af samfundet i forsøget på at begrænse spredningen af coronavirus.

Det gælder også i vagtbranchen, som nogle steder er sat ind på blandt andet hospitaler for at sikre, at der ikke bliver stjålet vitale ting som sprit og mundbind.