Stadig corona-bedring i nedlukningstruet sogn: Andre lokale sogne på listen

Smitten og dermed risikoen for nedlukning falder fortsat i Store Tåstrup Sogn. Fire andre sogne i kommunen opfylder ét af de tre nedlukningskriterier. Ugerløse er ny på listen.

Holbæk - 31. august 2021

Mandagens tal for antallet af corona-smittede var godt nyt for borgerne i Store Tåstrup Sogn i og omkring Store Merløse, der i sidste uge nærmede sig en automatisk nedlukning.

Men antallet af smittede i sognet er fortsat for nedadgående, og ligesom søndag lå Store Tåstrup Sogn under grænsen på alle de tre parametre, der skal være opfyldt, for at et sogn lukker ned.

En nedlukning vil betyde, at skoler, fritids- og klubtilbud samt sport- og kulturliv skal holde lukket.

Når fokus især var rettet mod Store Merløse og omegn var det fordi, sognet var endda meget tæt på at opfylde alle tre kriterier i slutningen af sidste uge. Men Store Tåstrup Sogn er ikke det eneste i Holbæk Kommune, der har opfyldt ét af kravene for nedlukning.

Sogne opfylder ét krav Således er der lige nu fire sogne, som opfylder ét kriterie, men uden at være i umiddelbar risiko for at opfylde de to øvrige nedlukningsparametre. Alle tre skal være opfyldt før et sogn lukkes ned.

Senest kom Ugerløse Sogn på listen mandag, da andelen af positive test inden for den seneste uge steg til knap 3,4 procent. Grænsen er sat ved tre procent.

Men det dækker over, at der nu har været registreret fire smittede i Ugerløse Sogn den seneste uge mod tre ved opgørelsen i søndags, så det er beskedne tal.

Dermed er sognet også fortsat langt fra at opfylde det andet kriterie om, at der ikke må være 20 eller flere nye smittede den seneste uge. Ugerløse Sogn med godt 1400 indbyggere havde mandag en såkaldt testkorrigeret incidens på 281 smittede pr. 100.000 indbyggere.

Her er grænsen for det tredje nedluknings-kriterie en incidens på 1000 smittede pr. 100.000 indbyggere.

Også Skamstrup-Frydendal Sogn er med en positivprocent på 3,8 over grænsen på den parameter. Her fik man i torsdags pludselig fire smittetilfælde, men siden er der kun kommet én ny smittet til, så situation ser stabil ud. Incidensen var mandag 282 smittede pr. 100.000 indbyggere.

To by-sogne over grænsen De to øvrige sogne i Holbæk Kommune, der er på »observationslisten« er sognene i Holbæk by, Tveje Merløse Sogn og Sankt Nikolai Sogn.

I begge tilfælde er det her det faktiske antal smittede, der overstiger grænsen på 20. I Tveje Merløse er tallet for den seneste uge 27, mens det er 21 i Sankt Nikolai, og det har været nedadgående over weekenden i begge sogne.

Andre sogne i kommunen oplever mindre stigninger i smittetallene, men ikke noget, der har fået dem over grænserne for de tre nedlukningsparametre.

De seneste tal for smitteudviklingen offentliggøres hver dag klokken 14.

