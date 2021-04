Spritbilister snuppet flere steder

Midt- og Vestsjællands Politi melder om, at man i løbet af mandagen afslørede flere bilister med enten spiritus eller narkotiske stoffer i blodet forskellige steder i politikredsen. Seks i alt blev det til i det forgange døgn.

To af dem blev taget for spritkørsel i henholdsvis Jyderup og Holbæk.

Ifølge politiet kørte han bil med en alkoholpromille over det tilladte, og han blev derfor anholdt og taget med til en blodprøve.

Senere på aftenen, klokken 20.12, var det så på Rørvangsvej i Holbæk, at en patrulje standsede en personbil til rutinemæssigt tjek af fører og køretøj.

Bag rattet sad en 30-årig mand fra Holbæk, og ifølge politiet viste en alkometertest, at mandens promille var over det tilladte.

Også han blev sigtet for spirituskørsel og anholdt for at få udtaget en blodprøve.