En 34-årig mand kørte torsdag aften galt på Holbækvej i Jyderup. Politiet skønnede, at manden var påvirket af spiritus. Foto: Thomas Olsen

Spritbilist kørte galt og endte i have

En varebil med en trailer kørte torsdag aften ved 20-tiden galt på Holbækvej i Jyderup.

Varebilen var endt inde i en have, efter den var kørt gennem et plankeværk og i den forbindelse også havde påkørt nogle skraldespande og et elskab, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.