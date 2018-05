Se billedserie Det kræver en kran af en vis højde at kunne løfte konstruktionen til overdækningen på plads. Dugen til overdækningen lægges på senere. Foto: Mie Neel

Sportscenter får nyt tag

Holbæk - 18. maj 2018 kl. 14:34 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Arbejdet med forberedelsene til at få udskiftet det utætte tag på Svinninge Sportscenter er sat i gang, skriver dagbladet Nordvestnyt fredag..

Der opsættes en konstruktion, som skal gøre det muligt at overdække taget, mens arbejdet står på. Overdækningen med et frispænd på 50 meter er det hidtil største, der er arbejdet med i Danmark. Det skulle være det næststørste i Skandinavien, da der før er arbejdet med et frispænd på 54 meter i Gøteborg.

TS Stilladsmontage, Bjæverskov, står bag overdækningen, som er en forholdsvis ny type, der er hentet fra et svensk firma. Da der onsdag blev arbejdet med opsætningen, viste konstruktionen sig at være for ustabil, da den første af syv sektioner blev sat op.

Derfor måtte en svensk ekspert hentes til Svinninge torsdag. Efter at første sektion var sat op, måtte den atter tages ned. Men over middag lykkedes det at få tingene til fungere.

To sektioner blev placeret torsdag, og fredag fortsattte arbejdet.

Hal­inspektør Thomas Birch fortæller, at aktiviteterne i hallen fortsætter indtil videre. Men der vil være nogle uger op til afslutningen af arbejdet, efter planen 15. september, hvor hallen ikke kan bruges.

- Hele taget på 3233 kvadratmeter skal udskiftes. Der lægges et paptag, der vejer cirka det samme som det gamle tag med alu-plader. De gamle spær bliver stående, men ellers fjernes alt andet. Der lægges trapezplader og ovenpå isolering, der opfylder det nye bygningsreglement, fortæller ingeniør Søren Kofod fra Kommunalt Anlæg i Holbæk Kommune.