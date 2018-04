Carsten Damgaard (i gul vest), der for otte år siden var med til at lægge kimen til sportsbyen, er valgt som centerdirektør. (Arkiv) Foto: Peter Andersen

Sportsbyens første direktør er udpeget

Holbæk - 17. april 2018 kl. 11:28 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ansættelsesudvalget for Holbæk Sportsby har udpeget Carsten Damgaard, Holbæk, til centerdirektør og dermed daglig leder af sportsbyen, som han i 2010 var med til at tage initiativ til.

I januar 2018 begyndte processen med at finde den kommende centerdirektør for Holbæk Sportsby, der åbner ved næste årsskifte.

Bestyrelsen i Fonden Holbæk Sportsby indgik aftale med DGI Facilitetsudvikling om at forestå rekrutteringsprocessen.

Efter en detaljeret proces indstillede DGI Facilitetsudvikling den lokale ildsjæl, Carsten Damgaard, 58 år, til stillingen.

Han er medlem af bestyrelsen i Fonden Holbæk Sportsby, men har igennem hele rekrutteringsforløbet været inhabil og har ansøgt og fulgt processen på lige fod med de 73 andre ansøgere. Den øvrige bestyrelse har enstemmigt peget på ham.

- I det meget stærke ansøgerfelt var der til syvende og sidst ikke tvivl om, at Carsten Damgaard fremstod med meget tydelige værdier, der passer perfekt ind i drift af et moderne sportscenter, siger Jakob Sander fra DGI's Facilitetsudvikling i en pressemeddelelse.

Erfaring fra flere fronter

Jakob Sander peger på Carsten Damgaards evne til at etablere og vedligeholde relationer i lokalområdet samt hans brede erfaring fra foreningsliv, erhvervsnetværk, HR, ledelse, salg og forretningsudvikling.

- Carstens erfaring med at få ganske store projekter op at stå, eksempelvis badmintoncentret BEC Centre of Excellence, har været blandt de afgørende elementer i udvælgelsen. At Carsten også helt tydeligt har et kæmpe hjerte for Holbæk Sportsby, ser vi som et stort plus, siger Jakob Sander.

Formand for Fonden Holbæk Sportsby, entreprenør Morten C. Henriksen siger, at bestyrelsen er blevet præsenteret for mange gode og interessante ansøgere med fremragende kompetencer.

- Da vi skulle vurdere plusser og minusser blandt de tre sidste kandidater, faldt valget på Carsten Damgaard. Han har været med omkring projektet lige siden starten og besidder et kæmpe netværk i Holbæk Kommune. Han har et rigtig godt kendskab til foreningerne/brugerne, der fra den 1. januar vil være en del af Holbæk Sportsby. Vi har fået den bedste centerdirektør, vi kan ønske os, siger Morten C. Henriksen.

Carsten Damgaard tiltræder officielt stillingen 1. maj. Herefter forestår et stort arbejde med at gøre organisationen og meget andet klar til åbningen af Holbæk Sportsby. Med ansættelsen udtræder han af bestyrelsen, men deltager på fremtidige bestyrelsesmøder i sin egenskab af centerdirektør, dog uden stemmeret, men for at sikre koblingen mellem bestyrelse og drift.

