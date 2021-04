Carsten Damgaard smiler bredt med udsigten til genåbning af Sportsbyen. Foto: Sportsbyen

Sportsbyens døre bliver åbnet igen

Holbæk - 11. april 2021 kl. 07:00

Nu er der sat datoer på. Datoer for, hvornår Holbæk Sportsby åbner igen.

Det er datoer båret af håb. Datoer, som byder på lys forude.

Sportsbyens direktør, Carsten Damgaard, smiler bredt. Han er lettet over, at der efter en lang og opslidende corona­nedlukning i flere omgange nu kan øjnes muligheder for igen at komme i gang.

Fra den 21. april må indendørs organiseret idræt for børn og unge under 18 år begynde. Der må komme cafégæster - med coronapas - udendørs.

Fra den 6. maj åbnes for organiseret idræt indendørs for voksne over 18 år med coronapas, ligesom cafégæster indendørs bliver tilladt - igen med coronapas.

- Det bliver også muligt at gennemføre konferencer. Vi kender endnu ikke forudsætningerne, siger Carsten Damgaard.

Han understreger, at man endnu ikke ved, hvilke idrætsgrene de enkelte åbninger gælder for.

Den 21. maj åbner den resterende del af idræts-, fritids- og foreningsaktiviteterne.

- Jeg formoder, at åbning af vores dejlige svømmecenter hører til denne kategori, siger direktøren.

Håb om at give hånd og krammere

- Jeg synes, vi kan se ind i en positiv og lysere fremtid og hverdag i forhold til corona. Vi skal fortsat passe på os selv og hinanden fremefter og tage de gode vaner med os i forhold til god hånd­hygiejne, afspritning og afstand med respekt. Dog håber jeg, at det bliver okay at hilse med andet end albuen og give hinanden en krammer, når vi mødes, lyder det videre fra Carsten Damgaard:

- Mange går heldigvis ture, løber og cykler, men mange får ikke dyrket den motion og bevægelse, som vi gjorde før corona. Den mentale og sociale del er fortsat under voldsomt pres. Fællesskab og samarbejde, som er to af nøgleværdierne i Holbæk Sportsby og i foreningslivet i almindelighed, er blevet tvunget i baggrunden under corona, så vi har alle en stor opgave i at hjælpe os selv og hinanden tilbage i fællesskaberne og det gode og frugtbare samarbejde.

De tripper

De mange frivillige ledere og de mange medlemmer i foreningerne tripper for at komme i gang igen. Der er heller ingen tvivl om, at vi skal gøre en aktiv indsats for at komme helt tilbage i foreningssporet med alle de gode fællesskaber og værdier, som blev dyrket og udviklet før corona.

- Jeg véd, at de mange foreninger og frivillige kræfter er klar og mærker en tydelig lyst fra mange til igen at komme i gang. Det skal blive interessant at følge, hvordan idrætsvanerne udvikler sig, når genåbningsplanerne bliver ført ud i livet, siger Carsten Damgaard.