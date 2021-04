Det bliver snart muligt at dyrke indendørs idræt i Holbæk Sportsby igen. Genåbningen vil dog foregå i etaper, ligesom den øvrige genåbning af samfundet. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Sportsbyens direktør aner håb og lys forude Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sportsbyens direktør aner håb og lys forude

Holbæk - 01. april 2021 kl. 11:25 Kontakt redaktionen

Coronapandemien har i den grad sat sit præg på Holbæk Sportsby. For ikke nok med, at aktiviteterne på stedet har været lukket ned, så fungerer sportsbyen også som vaccinationscenter.

Nu varer det dog ikke længe, før der igen kan dyrkes mere idræt i og omkring bygningen. Det fremgår af en genåbningsplan, som Holbæk Sportsby har lavet. Den læner sig i høj grad op af den genåbningsplan, der gælder på landsplan.

Ifølge den vil indendørs organiseret idræt for børn og unge under 18 år begynde den 21. april, hvor det også bliver tilladt at have gæster på café udendørs - dog skal gæsterne have et coronapas.

Fra den 6. maj åbnes der for organiseret idræt indendørs for voksne over 18 år med coronapas, ligesom gæster indenfor i caféer bliver tilladt - igen med coronapas. Det bliver også muligt at gennemføre konferencer - dog kendes forudsætningerne for disse ikke endnu.

Hvilke idrætsgrene de enkelte åbninger omhandler, vides heller ikke endnu.

Den 21. maj åbner den resterende del af idræts-, fritids- og foreningsaktiviteterne. Og Carsten Damgaard, der er direktør i Holbæk Sportsby, formoder, at svømmecentret hører til denne kategori.

Gode vaner skal fortsætte Genåbningsplanen er selvfølgelig under forudsætning af, at smittetallene udvikler sig kontrolleret og trygt. Men Carsten Damgaard er positiv.

- Jeg synes, at vi kan se ind i en positiv og lysere fremtid og hverdag i forhold til corona. Vi skal fortsat passe på os selv og hinanden fremefter, tage de gode vaner med os i forhold til god håndhygiejne, afspritning og afstand med respekt. Dog håber jeg, at det bliver ok at hilse med andet end albuen og give hinanden en krammer, når vi mødes, udtaler Carsten Damgaard i en pressemeddelelse.

Mange står og tripper Ifølge sportsbyens direktør tripper de mange frivillige ledere og medlemmer i sportsbyens foreninger for at komme i gang igen.

- I Holbæk Sportsby er vi klar til at genåbne sammen med foreningerne, når vi får tilladelse. Det er en stor fornøjelse at opleve al den glade og positive idræt, der nu foregår udendørs. Det tyder på, at også indeidrætten vil komme i gang, når mulighederne byder sig, udtaler Carsten Damgaard.

- Vi respekterer selvfølgelig myndighedernes retningslinjer. Når vi åbner, håber jeg på, at vi alle sammen vil udvise den rette adfærd, så det ikke bliver nødvendigt at lukke ned igen. Vi glæder os til igen at byde alle velkommen i Holbæk Sportsby, siger han.