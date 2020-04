Sportsbyen på pause - og i arbejde

På grund af coronaen har idrætsfolkenes aktiviteter i Holbæk Sportsby været på standby i flere uger. Det er endnu for tidligt at sige, hvornår der kommer gang i boldspillene, og hvad der ellers foregår i bygningerne og på de udendørs arealer på Sports Allé. Men selv om sportsfolkene ikke er i aktion, er der andre, der er det. Der er gang i forberedelserne til det rykind, der må komme på et eller andet tidspunkt ...