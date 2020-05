Det er omkring trappen i Holbæk Sportsby, at festen foregår. Den bliver transmitteret via internettet. Pressefoto

Sportsbyen holder fest på nettet

Det bliver således ikke muligt selv at være fysisk til stede, men til gengæld kan man følge med hjemme fra stuen, da festen bliver livestreamet over internettet.

Festen er blevet til i et samarbejde mellem sportsbyen og Stengaard Event fra Vipperød. Sidstnævnte er stiftet af 21-årige Michael Steengaard og er et udlejningsfirma af lys, lyd, specialeffekter, musik og barer.

- Vi savner alle at kunne samles om musik og andre begivenheder, så nu prøver vi med musik livestreaming, hvor vi kan være sammen om underholdning hver for sig, fortæller direktør i Holbæk Sportsby, Carsten Damgaard og fortsætter:

Carsten Damgaard forklarer, at det kun er de nødvendige teknikere og dj's, der vil være til stede i foyeren, hvor festen skal holdes.

- Vi følger alle retningslinjer fra regeringen og sundhedsmyndighederne med maksimalt 10 personer og hyppig afspritning. Men det skal da ikke være nogen hemmelighed, at vi håber, at vi er nogle af dem, der får lov til at lukke op igen om lidt, fortæller han.