Folket har talt. Holbæk Sportsby fik flest stemmer i konkurrencen om at blive årets idrætsbyggeri 2020. PR-foto

Send til din ven. X Artiklen: Sportsbyen er årets idrætsbyggeri 2020 Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sportsbyen er årets idrætsbyggeri 2020

Holbæk - 26. februar 2020 kl. 13:01 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selv om mange har kritiseret sportsbyen, er det nu ganske vist. Holbæk Sportsby er årets idrætsbyggeri 2020, for sportsbyen har flere fans end konkurrenterne Amager Bakke, Helsingør Stadion og K.B. Hallen på Frederiksberg.

Prisen blev nemlig afgjort ved folkeafstemning, og et godt gæt er, at mange - tilfredse - brugere har stemt.

Det er første gang, prisen uddeles. Bag står kursusudbyderen Northcon, og de fire finalister blev valgt af en jury.

Sportsbyen blev valgt af juryen blandt de indsendte projekter, fordi det er et bud på, hvordan hovedparten af en kommunes faciliteter kan samles under et tag fra idræts- og motionsaktiviteter og sundhedscenter til fysioterapi og sportel.

Det er usædvanligt og har været en udfordring arkitektonisk, mente juryen.

- Sportsbyen er i høj grad udviklet på baggrund af ønsker og behov fra kommunens foreninger. Kåringen betyder for os, at vi er lykkedes med at lytte til de mange interessenter, der har været involveret i tilblivelsen, siger Nicolas Munkø, designleder og medejer af Kullegaard, i en pressemeddelelse.

Arkitektfirmaet har været totalrådgiver og med til at udvikle projektet med Holbæk Kommune og Fonden Holbæk Sportsby som bygherrer.

Sportsbyen er udviklet som et samlet tilbud, der kan bruges uanset interesser og alder, og af eliteudøvere og motionister, idrætsforeninger og -aktiviteter.

Jurymedlemmer pegede på, at det er et interessant projekt med mulighed for synergier for foreningslivet og videreudvikling af sportsbyen, som har potentiale til at blive en referencefacilitet for andre kommuner.