Se billedserie Tilstrømningen var stor, da Holbæk Sportsby slog dørene op til byggepladsen. Foto: Lisbeth A. Rasmussen

Sportsby var kæmpe tilløbsstykke

Holbæk - 14. april 2018 kl. 18:11 Af Lisbeth A. Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Interesserede strømmede til, da Holbæk Sportsby for første gang slog dørene op til »åben sportsby« - en mulighed for et kig indenfor i Holbæk Kommunes nye idrætsanlæg, der skal stå færdig til årsskiftet.

Biler kørte nærmest i kortegekørsel ad Omfartsvejen og Sports Allé, mens nogle havde valgt at tage turen ud til sportsbyen på cykel.

Den netop udpegede direktør for Holbæk Sportsby, Carsten Damgaard, var en af dem, der kunne byde velkommen fra talerstolen til et publikum i flere etager. Nogle lyttede, mens andre var mere nysgerrige efter en tur rundt i den skal, der er ved at blive fyldt med sportsfaciliteter som multihal, svømmehal, tennisbaner, badmintonbaner, fitnesscenter og sundhedscenter. Det var for eksempel muligt at gå en tur på bunden af 50 meter bassinet eller besigtige en helt tom badmintonhal med nøgne betonvægge og -gulv.

I alt bliver der 22.500 kvadratmeter under tag, når sportsbyen er færdig, så der var nok at tage i øjesyn lørdag - med behørig respekt for, at det stadig er en byggeplads med indbyggede snublefælder og andre detaljer, der kræver opmærksomhed og omtanke for at færdes sikkert.

Fonden Holbæk Sportsby, der er bygherre på projektet og skal drive sportsbyen, når den står færdig, regner med, at arrangementet gentages inden indvielsen ved årsskiftet.