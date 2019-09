Se billedserie Over 1800 aktionærer var til stede i multihallen i Holbæk Sportsby i går, da Sparekassen Sjælland-Fyn holdt dialogmøde. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Sportsby stuvende fuld af aktionærer

Holbæk - 05. september 2019 kl. 11:00 Af Christina Quist Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kalundborg, Hørve og Ringsted. Det er blot nogle af de steder, Sparekassen Sjælland-Fyn de seneste år har holdt dialogmøder med sparekassens aktionærer.

Efter at have været vidt omkring, var sparekassen endelig på hjemmebane onsdag aften, da der for første gang blev holdt aktionærmøde i Holbæk, hvor sparekassen har hovedsæde. Det fandt sted i Holbæk Sportsby, hvor over 1800 aktionærer var samlet i sportsbyens multihal.

»Vi vil bidrage til at gøre lokalområdet til et bedre sted at leve, arbejde og drive virksomhed«.

Sådan stod der på første side i det program, der blev delt ud til gæsterne ved gårsdagens møde.

På selve mødet blev der blandt også brug tid på at fortælle, om nogle af de mange projekter, sparekassen støtter. Et af dem, som blev fremhævet, var netop Holbæk Sportsby.

Også sparekassens administrerende direktør Lars Petersson kom i sin beretning som det første ind på sportsbyen. Han fortalte blandt andet, at sparekassen havde stillet to krav, hvis de skulle stå bag »det visionære projekt, som skulle være et samlingssted for alle generationer«. Kravene var, at der skulle være bred politisk opbakning til projektet, og at det var en fond, der skulle stå bag, så et eventuelt overskud kunne blive brugt i sportsbyen.

Direktøren sagde, at begge forudsætninger bristede undervejs. For projektet kom i modvind, og det ser ikke ud til, at der kommer et overskud i nærmeste fremtid.

- Men nu står vi her, og de mennesker, der skabte idéen, kan være stolte. Det er det første store arrangement i sportsbyen, og der er gjort alt for, at det skal lykkedes. Hvis noget smutter, skal vi så ikke lave en overenskomst om, at vi bærer over med det, lød det fra Lars Petersson, som efter mødets afslutning glad konstaterede, at »det lykkedes« i sportsbyen.

